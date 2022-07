Electricité /L'Afrique en rade : les 9 axes stratégiques que veut dégager Sophie Gladima

L' Afrique détient le plus faible niveau au monde, avec plus de 640 millions de ses habitants n'ayant pas accès à l'électricité, a indiqué dimanche, Aissatou Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Energies (MPE), lors de la cérémonie officielle du 20ème congrès de l'Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA) qui se tient à Dakar. Elle souligne aussi la nécessité de la mise en place d’une feuille de route pour garantir un meilleur approvisionnement énergétique des pays africains. Et pour cela, il faut dégager une stratégie sur 9 axes. Au nombre de ceux-ci, la création d’un fonds de préparation de projets régionaux ainsi que le développement des marchés de l’électricité au niveau africain par la construction de corridors d’interconnexion et la réalisation progressive du marché unique de l’électricité en Afrique.