Electricité : Makhtar Cissé écarte toute baisse du prix Une baisse du prix de l’électricité n’est pas à l’ordre du jour. C’est ce qu’a annoncé le ministre du Pétrole et des Energies. « Une baisse ne peut pas être envisagée dans ce contexte actuel. Ce sont 200 milliards de FCfa qu'il faudra rembourser. Les investissements dans le secteur sont très lourds. Ce coût a un impact sur le vécu des Sénégalais et ne permet pas à l'État d'investir dans d'autres secteurs »,, a en effet, déclaré Makhtar Cissé dans les colonnes de "Libération".

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mai 2019 à 10:11 | | 1 commentaire(s)|



