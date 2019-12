Electricité et libération de Guy Marius et Cie: les manifestants appellent à ne pas payer la facture de janvier et fixent un ultimatum jusqu’à jeudi… La marche contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna, professeur Babacar Diop et leurs camarades, a mobilisé les foules, hier, sur l’avenue Général De Gaule.

Le pari de la mobilisation a été bien relevé. Toutefois, le collectif Nio Lank, Nio Bagn et les 33 organisations qui ont pris part à cette marche, ont donné un ultimatum aux autorités jusqu’à jeudi prochain pour libérer Guy Marius Sagna et compagnie.



Sans quoi ils annoncent une marche de grande envergure qui partira de la Place de l’Indépendance au palais de la République.



Par ailleurs, ils ont appelé les populations à ne pas payer la facture de l’électricité du mois de janvier prochain.



