Electricité : la Senelec tient une conférence de presse sur la hausse des prix

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019

Le directeur général de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), Papa Mademba Bitèye, va donner une conférence de presse sur une ‘’récente hausse des prix de l’électricité’’. La rencontre avec les journalistes est prévue ce mardi à 10 h 30, à la direction commerciale de ladite entreprise (avenue Bourguiba), à Dakar, informe l’APS.



Une hausse de 6% sur la Moyenne et la haute tension et une hausse de 10% sur la Basse tension en épargnant les consommateurs des clients domestiques sur la 1ere tranche vont entrer en vigueur à compter du 1er décembre.



Dans une note consultée par l’APS, la Senelec annonce une ‘’nouvelle grille tarifaire hors taxes’’ à partir du 1er décembre en application de la Décision N°2019-48 de la Commission nationale de régulation de l’électricité en date du 19 nombre 2019 ‘’portant hausse des tarifs de vente au détail exclusive d’énergie électrique’’.



’’Elle intègre la redevance électrification rurale au taux de 0,7 francs Cfa/KWH à prélever sur les consommations d’électricité des clients BT à l’exception des clients professionnels Grande puissance’’, selon la note, soulignant que cette grille annule et remplace celle appliquée depuis le 1er mai 2017.



