Électrification rurale : Le PDUC illumine le village de Hamdalaye dans la commune de Simbandi Balante. Du rythme et de la joie, il y a avait hier au village de Hamdalaye grâce au service public rendu par le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) aux populations de cette belle localité!

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Octobre 2022 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

« Du rythme et de la joie . Service public rendu aux populations de cette belle localité Hamdalaye! Alhamdoulilahi ! La lumière jaillit sous laquelle jeunes, femmes et enfants ont dansé aux sonorités #mandingues du chant.« Feuilles de manguiers »



Tel est son message partagé sur Twitter, avec des images à l’appui. Une lueur d’espoir pour d’autres localités du pays !









MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook