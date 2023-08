Éléments du Gign arrêtés pour trafic de faux-billets: le Général Moussa Fall ordonne l'application rigoureuse de la loi

Depuis hier mercredi, l’affaire des éléments du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (Gign) impliqués dans un trafic de faux-billets défraie la chronique. Les deux gendarmes et leurs acolytes ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt.



Les deux éléments du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (Gign), impliqués dans un trafic de faux-billets, ont été envoyés en prison hier. Ils ont été inculpés pour association de malfaiteurs, trafic intérieur et blanchiment de capitaux, renseigne L'Observateur qui avait révélé l’affaire.



Dans sa livraison de ce jeudi, Libération qui est revenu sur le processus de l’enquête, rappelle que les investigations menées avaient abouti à l'interpellation d'un individu nommé L. Gomis originaire de Niaguis. Ce dernier a été appréhendé en flagrant délit à hauteur de Terrou Saly alors qu'il avait rendez-vous avec les deux éléments du Gign.



La poursuite de l'enquête a permis de déceler que le mis en cause avait deux complices, tous des gendarmes en service au Sign qui, dans leur fuite, avaient fait tomber leurs cartes professionnelles. Ces derniers ayant pris la fuite lors de l'interpellation de L. Gomis, les enquêteurs ont informé l’autorité de l'implication des deux éléments du Gign.



Le Général Moussa Fall, Haut commandant de la gendarmerie et Directeur de la Justice militaire a été mis au parfum des choses. Compte tenu de la gravité des faits, il a ordonné l'application rigoureuse de la loi, renseigne Libération. Les deux éléments du Gign ont été ainsi appréhendés à Dakar et mis à la disposition de la Brigade de recherches de Mbour, renseigne iGFM.



Au total, c’est une valeur de deux milliards en billets noirs en coupures de cent dollars qui a été saisie. Les gendarmes ont aussi mis la main sur une somme de trois millions sept cent mille francs Cfa ayant cours légal au Sénégal. Les mis en cause seront traduits en justice conformément à la loi et les dispositions administratives appro priées sont prises à leur encontre.