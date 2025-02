Eliminatoires Afrobasket : Aux joueurs, le sélectionneur demande l’humilité et la résilience Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2025 à 20:19 | | 0 commentaire(s)|

En quête d’une qualification au prochain Afrobasket masculin en Angola, … En quête d’une qualification au prochain Afrobasket masculin en Angola, le Sénégal débute le dernier pour des éliminatoires ce vendredi à Rabat. Dans la capitale administrative marocaine, le sélectionneur Mamadou Guèye «Pabi» recommande à ses joueurs plus d’humilité.

L’entraîneur par intérim de l’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal, Mamadou Guèye, dit «Pabi», appelle ses joueurs à faire preuve «d’humilité» lors de la troisième et dernière fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket qui débute ce vendredi avant de prendre fin dimanche prochain, à Rabat.

«Je rappelle deux principes fondamentaux : l’humilité et la résilience. Il ne faut jamais se sentir invincible, même si nous avons fait un carton plein à Dakar», a-t-il dit au cours d’une conférence de presse. En novembre dernier, les «Lions» du Sénégal de la balle Orange avaient survolé la deuxième fenêtre des qualifications en faisant un carton plein au Dakar Arena. Ils avaient dominé le Rwanda, le Cameroun et le Gabon, avec lesquels ils partagent la poule C. En l’absence du sélectionneur Ngagne Desagana Diop, l’équipe nationale masculine de basketball sera conduite au tournoi de Rabat par Mamadou Guèye, dit Pabi. Ce dernier sera assisté de Sir Parfait Adjivon et de Madiène Fall.

Pour le technicien sénégalais, les conditions dans lesquelles s’est déroulée la fenêtre des éliminatoires en novembre dernier seront différentes de celles de la fenêtre prévue à Rabat. «À Dakar, nous avons eu le temps de travailler sur trois ou quatre jours, dans des conditions optimales et devant notre public.

Pour Rabat, nous ne sommes pas encore au complet mais ce n’est pas une excuse», a signalé Mamadou Guèye. Le Sénégal a une bonne connaissance de tousses adversaires, mais il veut se concentrer sur lui-même, selon son entraîneur par intérim.

L’équipe nationale masculine de basketball va démarrer la prochaine phase des éliminatoires par un match contre le Rwanda, ce vendredi. Puis ils joueront contre l’équipe du Gabon demain samedi. Ils boucleront la fenêtre par le match prévu dimanche, contre le Cameroun, un gros morceau de cette poule C. Mamadou Diallo



