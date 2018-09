Eliminatoires CAN 2019 : le Sénégal obtient un nul à Madagascar (2- 2)

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Septembre 2018 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

Le Madagascar a tenu en échec le Sénégal 2-2 à Antananarivo, lors d’un match comptant de la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2019, au Cameroun.



Le Sénégal qui a mené deux fois au score grâce aux buts de Moussa Konaté et de Diao Baldé Keita, comme à leurs habitudes, les lions du Sénégal ne tiennent pas leurs cages.



Un match nul n’est pas si mauvais en matière de résultats. Mais, l’équipe du Sénégal n’a rien proposé sur le jeu. Dominé par les Malgaches, Aliou Cissé et ses joueurs vont se contenter de ce match nul.



Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook