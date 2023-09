Eliminatoires CAN de football féminin Maroc 2024 : Le Sénégal bat le Mozambique par 2 buts à 1 Rédigé par leral.net le Lundi 25 Septembre 2023 à 22:58 | | 0 commentaire(s)|

Au stade Lat Dior de Thiès, ce lundi, après avoir concédé l’ouverture du score face au Mozambique, le Sénégal a réussi un magnifique come-back (1-2) et se qualifie au second tour des éliminatoires de la CAN de football féminin (Maroc 2024). Auteure d’un but et d’une passe décisive, Mama Diop a été élue femme du […] Au stade Lat Dior de Thiès, ce lundi, après avoir concédé l’ouverture du score face au Mozambique, le Sénégal a réussi un magnifique come-back (1-2) et se qualifie au second tour des éliminatoires de la CAN de football féminin (Maroc 2024). Auteure d’un but et d’une passe décisive, Mama Diop a été élue femme du match. Le Sénégal fera face à l’Egypte au second tour de ces matches éliminatoires vers CAN Maroc 2024.



Source : Source : https://lesoleil.sn/eliminatoires-can-de-football-...

Accueil Envoyer à un ami Partager