Eliminatoires Can 2023: Iliman Ndiaye, joueur de Sheffield, nouvelle recrue de coach Cissé La prochaine liste de Aliou Cissé pour les deux premiers matchs des "Lions", contre le Bénin et le Rwanda, en éliminatoires de la Can 2023, devrait enregistrer l’arrivée de trois nouvelles têtes : Iliman Ndiaye, Demba Seck et Alpha Dionkou.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Dans un récent entretien accordé à "Oh My Goal", le binational, Iliman Ndiaye, affichant ses ambitions pour la suite de sa carrière, déclarait sa flamme à l’Equipe nationale du Sénégal. « Mon objectif c’est déjà la Coupe du monde avec le Sénégal et après, individuellement, le Ballon d’Or. Depuis tout petit, je me dis que je vais gagner la Coupe du monde avec le Sénégal. J’ai toujours aimé le Sénégal », avait soutenu le joueur de Sheffield United. Avant d’ajouter : « Dans 10 ans, je me vois parmi les meilleurs joueurs du monde et dans l’un des meilleurs clubs du monde ».



Et c’est comme si l’appel du natif de Rouen a été entendu du côté du staff technique national. En effet, "Le Quotidien" a appris que Iliman Ndiaye va faire partie de la prochaine liste des joueurs convoqués pour les matchs des "Lions", contre le Bénin (4 juin) et le Rwanda (7 juin), comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Can 2023.



Attaquant polyvalent, capable de jouer milieu offensif ou sur les côtés, ce jeune talent de 22 ans sera d’un apport considérable au niveau de l’animation offensive sénégalaise.



Mais celui qui a marqué sept buts et délivré deux passes décisives avec Sheffield United, ne sera pas la seule surprise de la liste de Aliou Cissé, où l'on annonce deux autres nouveaux.



Toujours en attaque, le sélectionneur national a, en effet fait appel à une autre jeune pousse, il s’agit de Demba Seck qui évolue à Torino, en Italie. Très intéressant, l’ailier droit de 21 ans a fait la Une du quotidien italien Tuttosport, la semaine passée, après son gros match en Serie A face à Spezia (2-1). Le virevoltant attaquant a fait de bons débuts en tant que titulaire lors de ce match. Le média de Turin a exalté le jeune sénégalais en ces mots : «Troubles, évasions et talent : c’est ça Seck.» Le journal a même consacré une étude approfondie sur le «nouvel espoir de Turin», ajoutant que « l’attaquant sénégalais, arrivé de Spal en janvier dernier, pourrait bien être la surprise de cette fin de saison chez le Toro ».



Demba Seck qui a signé à Torino pour une durée de 4 ans, pourrait donc être une doublure crédible pour Ismaïla Sarr sur les flancs.



La dernière surprise de la liste de Cissé se situe au niveau de la défense, avec la convocation du latéral droit, Alpha Dionkou, en prêt au Barça B. Une convocation qui n’est pas étrangère au forfait de Bouna Sarr, qui devrait profiter des vacances pour soigner son genou.



Le latéral doit international U20 sénégalais (5 sélections), qui a également joué avec les petites catégories de l’Espagne en U17, est prêté par Granada à la filiale du club catalan jusqu’à la fin de la saison. Dionkou (20 ans) pourrait beaucoup apprendre aux côtés de son aîné Youssouf Sabaly.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook