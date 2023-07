Eliminatoires Mondial 2026 / Zone Afrique : Le Sénégal face au RD Congo, à la Mauritanie, au Togo, au Soudan et au Soudan du Sud Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023 à 20:30 | | 0 commentaire(s)|

A l’issue du tirage au sort pour les matches de qualification au Mondial de football 2026, effectué ce jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan, le Sénégal se retrouve dans le groupe B, en compagnie de la RD Congo, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan et du Soudan du Sud. La campagne de qualifications commencera le 13 […] A l’issue du Tirage au sort pour les matches de qualification au Mondial de football 2026, effectué ce jeudi 13 juillet à Abidjan, le Sénégal se retrouve dans le groupe B en compagnie de la RD Congo, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan et du Soudan du Sud. La campagne de qualifications commencera le 13 novembre 2023. Dans les neuf groupes déterminés par le tirage, chaque premier se qualifiera directement pour le Mondial, prévu en juin-juillet 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.



Source : Source : https://lesoleil.sn/eliminatoires-mondial-2026-zon...

