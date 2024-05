Eliminer l'école maternelle Pikine 2 pour construire un centre commercial : Les habitants disent non ! Wolof Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2024 à 21:06 | | 0 commentaire(s)| Le collectif des habitants de Wakhinan Nimzatt Angle Mousse, dénonce avec la dernière énergie, l'élimination de l'école maternelle Pikine 2 au profit de la construction d un centre commercial. Les habitants de cette localité s'opposent ainsi à la volonté du maire Racine Talla et arborent des brassards rouges pour alerter les autres populations. Ils étaient en conférence de presse ce mardi.

Les propos de Ndèye Rama Cissokho, député et porte-parole du jour, au micro d'Ibrahima Khalil Diémé.





