Élinkine: Des cartes de mutuelle de santé remises aux populations de la zone

Pour permettre aux habitants des villages de la commune de Mlomp (Oussouye) d’accéder aux soins de santé de qualité à des coûts réduits, le commandant de la Base navale Sud, Baba Diagne Sène a décidé de les remettre 329 cartes mutuelles de santé. La cérémonie de remise symbolique a eu lieu hier, à Élinkine où est implantée ladite Base navale.

ZIGUINCHOR– Des villageois d’Élinkine, Carabane, Pointe Saint-Georges, Sam-Sam, Cachouane, Samatite, Wendaye, Effisao, Cagnoute et Santhiaba ont reçu hier, au poste de santé d’Élinkine, dans le département d’Oussouye, leurs cartes mutuelles. Ces carnets de santé offrent la possibilité à ces 329 personnes enrôlées de pouvoir bénéficier d’une couverture maladie pour toute l’année en cours au niveau de tous les postes de santé et autres structures sanitaires de la région de Ziguinchor. Selon commandant de la Base navale Sud, initiateur de ce projet, cette politique sociale sera étendue à 171 autres personnes. À terme, l’officier de la Marine a précisé que 500 personnes vont recevoir leurs cartes dans les mois qui viennent. Aussi, a-t-il révélé que l’identification des premiers bénéficiaires a été rendu possible grâce au soutien des personnels de santé mais aussi les chefs de village. À la tête de la Base navale Sud, il y a moins d’un an, le commandant Baba Diagne Sène se dit prêt à se donner les moyens pour accompagner les populations de la zone. De son côté, le chef de service régional de l’Agence nationale de la couverture maladie universelle, Boubacar Diallo a estimé qu’il faut élargir le champ d’application de cette politique sociale aux fins de permettre à chaque citoyen où qu’il puisse se trouver, de bénéficier de soins de santé de qualité à moindre coût.

Poursuivant, il a magnifié l’initiative du commandant Sène. Pour lui, investir dans la couverture maladie universelle, c’est investir de manière générale dans la santé. Venu présider la cérémonie de remise des cartes mutuelles, le préfet du département d’Oussouye, Maurice-Latyr Ndione a salué l’initiative du commandant de la Base navale Sud. De plus, il a appelé à sa pérennisation pour le bien-être de la communauté. D’après le chef de l’exécutif départemental, la santé est nécessaire à toute activité. « Le commandant a compris que l’armée doit rester du côté des populations. Il participe ainsi à la matérialisation du concept armée-nation. Penser à la santé des populations, c’est penser à leur épanouissement et bien-être », a dit le préfet d’Oussouye, invitant toutes les populations de la zone à collaborer davantage avec l’armée nationale pour la réussite de sa mission dans la zone. La cérémonie de remise symbolique des cartes mutuelles est la première étape d’une série d’activités prévues à Élinkine dans le cadre du 49ème anniversaire de la fête de la Marine nationale sous le thème: « Marine nationale et stratégie navale 2050 ».

Gaustin DIATTA (Correspondant)