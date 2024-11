Elise Stefanik, nouvelle ambassadrice américaine à l’ONU nommée par Trump Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

Etats-Unis Atlanticactu/ Nomination/ Saliou Ndong Le président élu Donald Trump a annoncé dimanche en fin de journée avoir offert à la députée républicaine Elise Stefanik le poste d'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies. « J'ai l'honneur de nommer la Présidente Elise Stefanik pour servir dans mon gouvernement comme ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Elise est une incroyablement forte, tenace et intelligente combattante de l'Amérique », a déclaré M. Trump dans un communiqué au New York Post. Mme Stefanik a confirmé son acceptation dans une déclaration à la presse, exprimant qu'elle se sentait « profondément honorée ». CNN a également rapporté sa nomination, citant deux sources anonymes. « Lors de ma conversation avec le président Trump, j'ai dit combien j'étais profondément honorée d'accepter sa nomination et mon impatience à obtenir le soutien de mes collègues du Sénat des États-Unis », a-t-elle déclaré.



Source : https://atlanticactu.com/elise-stefanik-nouvelle-a...

