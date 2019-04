Elle a été violée pendant des mois par son mari après la naissance de leur fille

Zoe Parsons, 44 ans, s'est fiancée à Edson Peart en 2010. Quelques mois après leur mariage, l'homme s'est mis à réagir avec brutalité quand elle refusait de faire l'amour avec lui. Il a fini par la violer, chaque semaine, estimant que vu qu'ils étaient mariés, sa femme lui appartenait. Edson Peart a été condamné à 8 ans et demi de prison en juillet 2017 pour ses actes abominables.



Aujourd'hui Zoe, de Londres, aide les victimes de violences conjugales. Zoe raconte son histoire dans le Dailymail. Le premier viol a eu lieu peu après la naissance de leur fille. "Après, j'étais trop choquée pour dire à quiconque ce qui s'était passé."



"En 2012, Edson est sorti boire un verre avec ses copains pendant que je m'occupais de notre fille. A deux heures du matin, il a fait une irruption dans la chambre et il demandé à faire l'amour. J'ai refusé et il m'a coincée et m'a mordu l'oreille. Du sang coulait de mon cou. Je le suppliais de me lâcher. Au lieu de ça, il m'a violée. Le lendemain, je suis allée travailler comme d'habitude."



"Lorsqu'une collègue m'a posé des questions sur mon oreille, je lui ai dit la vérité. Elle était bouche bée. Elle m'a dit: C'est un viol. Les mots m'ont percutée comme un train. Je me suis rendue compte à quel point les abus d'Edson étaient graves." Elle a supporté les assauts pendant des mois avant, enfin, de mettre fin à sa relation en 2015.



Aujourd'hui, elle conseille les adolescentes et les aide à reconnaître les formes d'abus. "C'est important de reconnaître quels sont les signes d'alerte. La jalousie est présentée comme une bonne chose dans les films. Les gens pensent que si l'autre est jaloux, c'est une preuve d'amour. Mais c'est faux. L'opposé de la jalousie, c'est la confiance. La jalousie est mauvaise: vous n'êtes pas un objet. La jalousie parle de pouvoir et de contrôle, ça n'a rien de sain.’’



Elle rappelle également qu'il ne faut pas rester avec son bourreau parce qu'on a des enfants avec lui. "Beaucoup de gens restent pour ça. Beaucoup croient que c'est mieux pour l'enfant si ses deux parents restent ensemble mais ça peut être dramatique sur le long terme."













afriquefemme.com