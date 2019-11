Elle découvre qu'elle est enceinte le jour de son accouchement

La jeune femme n’a jamais grossi, n’a jamais été malade, elle n’avait pas de fringales... À sa plus grande surprise, elle a accouché d’une petite fille de 3,6 kilos en parfaite santé il y a deux semaines. Dans un journal local, Erin décrit cette expérience comme “le plus grand choc” de sa vie. Son accouchement n’a duré que 10 minutes.



Erin Langmaid était sous contraception: elle se faisait faire des injections d’hormones chez son médecin.

La jeune femme est en couple depuis deux ans. Dan Carty était à la maison lorsqu’il a entendu Erin crier dans la salle de bain. "J’ai ouvert la porte, et j’ai vu la petite".



Le bébé a eu des problèmes respiratoires. Il est devenu bleu. Dan a appelé les urgences. Il a pu sauver sa fille, prénommée Isla.















Source: 7sur7.be