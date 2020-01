Elle demande le divorce parce que son époux est sale

Il est compréhensible que certaines personnes sautent un bain ou deux de temps en temps. Cependant, cette femme d’Inida en particulier a peut-être connu un cas extrême de la part de son mari.



La femme, Soni Devi, a affirmé que son mari, Manish Ram pue parce qu ‘«il ne se rase pas, ne prend pas de bain et ne se brosse les dents régulièrement». Ce qui l’a poussée à porter plainte auprès de la Commission nationale des femmes (SWC).

Pour cette raison, le SWC a donné un ultimatum de deux mois au mari de Devi pour changer ses habitudes ou faire face à une action en justice pour non-respect de l’ordonnance.



Sur la base d’un article du Times of India, Pratima Sinha, membre du SWC, a déclaré que Soni, une résidente du village de Nayagaon, avait approché la commission pour demander le divorce de son mari.



Elle dit qu’elle était «décontenancée» par ses raisons stupides de demander le divorce.



“Mon mari pue car il ne se rase pas et ne se lave pas pendant presque 10 jours d’affilée. Il ne se brosse pas les dents et n’a pas de manières”.



Elle a ajouté que son mariage avec son mari n’avait aucun sens. Ils n’avaient pas d’enfants et leur relation en tant que mari et femme n’était pas cordiale, a ajouté Devi.