Elle ébouillante la concubine de son époux enceinte de 5 mois

Avant-hier vers les coups de 18h, la jeune femme du nom de M. Bah s’est rendue au domicile de son amant pour lui annoncer qu’elle est enceinte de 5 mois, fruit de leur amour. Mais à sa grande surprise, quand elle a demandé après ce dernier, la femme du sieur, K. Bah, lui apprend que son époux est, depuis quelques jours en Guinée. Très en colère, M. Bah annonce à la maîtresse des lieux sa liaison avec son époux et l’heureux évènement qu’ils attendent.



Ainsi, après avoir annoncé la nouvelle à la femme, K. Bah, cette dernière n’a pas hésité à lui verser une bassine d’eau bouillante.



Secourue par les riverains, M. Bah est en train de lutter pour sa survie et celle de son bébé après son évacuation à l’hôpital de grand Yoff, HOGGY.



K. Bah a été appréhendée par la police. Les faits se sont passés à Guinaw-rail.













L’Observateur



