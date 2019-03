Elle est filmée sous la douche de sa chambre d'hôtel: "J'ai cru que ma vie était finie"

En 2015, une habitante de Chicago a séjourné dans un hôtel Hampton Inn situé à Albany dans l'État de New York. Selon sa plainte relayée par le Huffington Post et l'émission Good Morning America, un employé de l'établissement aurait dissimulé une caméra dans la douche de sa chambre pour la filmer à son insu. Elle réclame 100 millions de dollars au groupe Hilton.





Ce n'est qu'au mois de septembre 2018 qu'elle a reçu un mail avec un lien vers un site pornographique. "C'est bien toi, n'est-ce pas?" La vidéo dévoilait aussi son nom complet.



"Quand j'ai cliqué, j'ai reconnu mon visage et mon profil dans une salle de bains et je me suis mise à crier", a expliqué la femme, qui préfère rester anonyme. "J'ai cru que ma vie était finie. Si les gens voient ça, ma vie sera complètement détruite." Elle reçoit ensuite un message de menace: "Tu as jusqu'à minuit pour m'envoyer une nouvelle vidéo de toi. Sinon, je posterai d'autres clips de toi, avec ton nom, tes informations, et je les enverrai à tes connaissances. Tu pourras profiter de ta célébrité."



"En allant dans une chambre d'hôtel, vous n'imaginez pas qu'une chose comme ça peut vous arriver", confie la plaignante. Son maître-chanteur a aussi tenté de la faire payer, avant d'envoyer la vidéo à des amis et collègues de la jeune femme. Selon l'avocat Roland Christiansen, il pourrait y avoir d'autres victimes, qui ont séjourné dans la même chambre. Un porte-parole du groupe Hilton a déclaré qu'ils étaient "choqués" et allaient collaborer avec les autorités. Ce procès pourrait leur coûter 100 millions de dollars (88 millions d'euros).



