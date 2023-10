Elle tabasse son époux et prend six mois assortis de sursis.

Une affaire pour le moins insolite a été vidée devant le tribunal d'instance de Mbacké. La quarantaine, Astou Mboup est du genre très belliqueux et n'est pas de ces femmes prêtes à se morfondre face à des époux aux comportements pas galants.



La preuve, elle était présentée à la barre du tribunal d'instance de Mbacké pour répondre du chef de coups et blessures volontaires. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, sa victime n'est autre que son propre époux Cheikh Ba.



D'aprés le récit de L'As, il y a environ une semaine, Astou Mboup suspectait son mari de la tromper. Le soir, elle le surprend en train de téléphoner avec un sourire qui en disait long sur son entente avec la personne au bout du fil. Très en colère, Astou Mboup décide d'interroger Cheikh Ba au sujet de son coup de fil mais aussi son changement de port vestimentaire et ses sorties nocturnes.



Et sur un ton plaisantin, il lui rétorque qu'il s'apprêtait à lui trouver une coépouse. Une blague de très mauvais goût qui a littéralement sorti de ses gonds la dame. D'un geste brusque, elle saisit un ustensile de cuisine avec lequel elle administre de violents coups à son époux.



Une sévère bastonnade au point que l'infortuné Cheikh Ba a fini la soirée aux urgences. Il porte plainte contre sa femme qui est alors interpellée et placée en garde à vue puis placée sous mandat de dépôt. Jugée, elle a reconnu avoir tabassé Cheikh Ba. Mais malgré le désistement de son mari, le juge a condamné Astou Mboup à six mois assortis de sursis.