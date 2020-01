Elle voulait fructifier son commerce, une commerçante se fait plumer de 1 million FCfa par un charlatan

Mouhamadou Dias qui se faisait passer pour un marabout, a été traîné hier devant la barre des flagrants délits de Dakar pour escroquerie, abus de confiance et charlatanisme. Il est accusé d'avoir escroqué la commerçante Maguette Thiam de la somme de 1 million F Cfa.



Le marabout a fait croire à Maguette Thiam qu'il pouvait fructifier son commerce et multiplier son argent s'il lui donnait 1.000.000 FCFA. Il lui promet une bague magique, une amulette et de l'eau bénite afin de la protéger contre les mauvais esprits et régler ses problèmes financiers. Dès que la dame a touché à l’eau bénite que le faux marabout lui a donnée, elle a commencé à lui obéir au doigt et à l’œil.



Devant la barre, le marabout Mouhamadou Dias a balayé d’un revers de main les accusations portées à son encontre. Il estime qu'il n'a jamais reçu de l'argent de la dame commerçante. Dans son réquisitoire, le procureur qui estime que les faits sont constants, a requis 6 mois ferme et une amende de 1,5 million FCFA. Le tribunal, visiblement décidé à le punir, l’a condamné à 2 ans de prison ferme et à une amende d’un million de FCfa.

