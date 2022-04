Elon Musk a passé un accord avec le conseil d'administration de Twitter pour racheter le réseau social au prix de 54,20 dollars par action, ce qui le valorise à environ 44 milliards de dollars, annoncé lundi Twitter dans un communiqué. Rédigé par leral.net le Lundi 25 Avril 2022 à 21:19 | | 0 commentaire(s)|

C'est fait. Elon Musk a passé un accord avec le conseil d'administration de Twitter pour racheter le réseau social au prix de 54,20 dollars par action, ce qui le valorise à environ 44 milliards de dollars, annoncé lundi Twitter dans un communiqué. Le patron de Tesla devient donc le propriétaire de la plateforme qu'il considère comme «la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l'humanité sont débattus», d'après une citation dans le communiqué. L’homme le plus riche du monde – 250 milliards d’euros au dernier pointage — avait annoncé début avril sa participation de 9,1 % dans Twitter. Elon Musk , qui a décidé de ne pas rejoindre le conseil d’administration de la société de microblogging, en est devenu le premier actionnaire devant le fondateur Jack Dorsey. L’homme d’affaires (Tesla, SpaceX) a indiqué qu’il apporterait des améliorations à la plateforme. Il a déjà lancé plusieurs sondages, demandant aux utilisateurs s’ils pensaient que Twitter adhérait au principe de la liberté d’expression, et s’ils souhaitaient un bouton d’édition, fonctionnalité attendue de longue date.





L’action Twitter a déjà grimpé de 27% depuis le 4 avril et la révélation de cette prise de participation. Le milliardaire avait déjà investi 2,9 milliards de dollars dans une opération non désirée par Twitter dans un premier temps. Le groupe voulait «réduire la possibilité qu'une entité, une personne ou un groupe ne prenne le contrôle de Twitter en accumulant des titres sur le marché sans payer à tous les actionnaires une prime appropriée ou sans donner suffisamment de temps au conseil d'administration pour prendre des décisions éclairées». Mais les dollars ont fini par faire céder les volontés d'indépendance.





