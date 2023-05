Elon Musk refuse de laisser ses 9 enfants diriger ses entreprises après sa mort

Elon Musk a récemment révélé que ses potentiels successeurs étaient déjà en place pour ses entreprises.



Cependant, ses enfants, contrairement à l’attente populaire, ne sont pas sur cette liste.



Parce que, voyez-vous, M. Musk n’est pas un grand fan de l’idée de transmettre ses empires d’affaires en héritage familial.

« Non, mon fils, tu ne peux pas avoir mon entreprise. Va chercher ta propre fusée! », imaginez-vous Elon dire cela lors d’un dîner familial?

La transition royale: les successeurs potentiels



Dans une conversation récente avec Wall Street Journal, Musk a déclaré – sans nommer de noms – qu’il avait identifié les personnes qui pourraient prendre la relève de ses entreprises si quelque chose lui arrivait.



Pour une entreprise, c’est comme trouver le bon prince charmant pour un empire en détresse.



Mais hélas, les enfants de Musk ne sont pas ces princes charmants.

Pourquoi mes enfants ne sont pas mes successeurs?





Le magnat des affaires a neuf enfants, y compris le petit X AE A-12 et la petite Exa Dark Sideræl Musk avec la musicienne canadienne Grimes.



Bien que Musk voit apparemment son fils comme un ‘protégé’ selon l’interview de Grimes pour Vanity Fair, bébé X n’est pas prêt à reprendre les affaires de son père.



Mais peut-être cela pourrait-il changer?



C’est une question plus complexe que de choisir entre un croissant et un pain au chocolat!



En fait, Musk ne semble pas être proche de tous ses enfants.



Son enfant aîné a demandé à changer son nom pour reconnaître sa transition de genre et pour couper les liens avec son père.



Pourquoi choisir un successeur parmi vos enfants quand ceux-ci essaient de changer de nom pour échapper à leur héritage familial, n’est-ce pas?