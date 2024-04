Élu 5e président de la République du Sénégal : Bassirou Diomaye Faye a prêté serment Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2024 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

Le plus jeune président de l’histoire du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a prêté serment, ce mardi 2 avril. M. Faye devient à 44 ans, le cinquième président du pays depuis l’indépendance en 1960. La cérémonie d’investiture s’est déroulée à Diamniadio. M. Faye succède pour cinq ans à Macky Sall, 62 ans, qui a dirigé le […] Le plus jeune président de l’histoire du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce mardi 2 avril.

M. Faye devient à 44 ans, le cinquième président du pays depuis l’indépendance en 1960. La cérémonie d’investiture s’est déroulée à Diamniadio. M. Faye succède pour cinq ans à Macky Sall, 62 ans, qui a dirigé le pays pendant 12 années. Plusieurs chefs d’Etat, dont le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), le Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le Gambien Adama Barrow, le Guinéen Mamadi Doumbouya et le Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embalo étaient à Diamniadio. Le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné, le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente et le président de l’organe tenant lieu de Parlement au Mali, Malick Diaw, étaient également sur place. Une justice indépendante et une démocratie renforcée Lors de son discours d’investiture, le Président Bassirou Diomaye Faye a promis une justice indépendante et une démocratie renforcée. « Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d’espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse, sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation, en votre présence », a affirmé Bassirou Diomaye Faye. Le successeur de Macky Sall promet également de réconcilier les Sénégalais pour avancer ensemble vers le progrès. Ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de sa souveraineté Face à plusieurs présidents africains venus participer à son investiture, Bassirou Diomaye Faye a lancé un message aux chefs d’Etat et autres partenaires internationaux. Le nouveau président essaye déjà de marquer les esprits en parlant de souveraineté et de partenariats gagnant – gagnant. « Sur le plan africain, l’ampleur des défis sécuritaires et des nombreux autres défis à relever nous obligent à plus de solidarité. J’entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l’engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l’intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l’engagement et l’ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant », a déclaré le nouveau chef de l’Etat. Salla GUEYE



