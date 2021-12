Elu à titre posthume par HSF: ABC, l’homme marquant de l’année 2021 L’organisation internationale de défense, d’orientation et d’intégration de migrants Horizon Sans Frontières a porté son choix pour la distinction annuelle « Homme de l’année », sur la personne de Maitre Alioune Badara Cissé, à titre posthume.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Décembre 2021 à 15:32 | | 0 commentaire(s)|

Les raisons de ce choix s’expliquent par son engagement et son soutien sans condition aux Sénégalais de la diaspora, dont il a été l’un des plus grands défenseurs. Il avait son destin lié à diaspora Sénégalaise.



« En 2019, lors d’un colloque qu’il avait organisé à la Médiature de la République du Sénégal sur la crise migratoire qui endeuille tout le continent Africain, il me chuchota à l’oreille ‘’Bouba, je ne pouvais pas imaginer que ce dossier était si complexe ’’, a avancé le président d’Horizons Sans Frontières.



« Avec cette distinction, nous tenons à rendre un vibrant hommage à ce grand artisan de la paix, qui lors des événements du mois de mars au Sénégal, s’est distingué de par son éthique de conviction et de responsabilité, en donnant une belle leçon de gouvernance », a-t-il ajouté.



Enfin, par cette distinction, selon HSF magnifie l’homme d’Etat, qui était même , en mesure d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le Sénégal.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook