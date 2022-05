Embouteillages monstres: pour sortir du "croisement Camberene", c'est la croix et la bannière Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mai 2022 à 09:41 | | 0 commentaire(s)| Circuler à Dakar par ces temps qui courent n’est pas chose facile à cause des embouteillages monstres. Au croisement Camberene, le trafic y est dense et à la limite "mortel". Pour un tronçon qui peut être parcouru en moins de 5mn, il faut prévoir entre 30mn à 1h d'horloge. A en croire les usages, ce sont les travaux du nouveau pont qui en sont la principale cause. En attendant la fin du chantier, ce sera le calvaire pour un bon moment.



