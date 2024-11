Groupe Emedia : Les travailleurs entrent dans leur quatrième semaine de grève Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 08:25 | | 0 commentaire(s)|

Les travailleurs du Groupe Emedia Invest (Iradio, ITV, Emedia.Sn et Bes Bi le jour), informent l’opinion nationale et internationale, de l’arrêt, pour une quatrième semaine consécutive, de leurs activités au sein de l’entreprise. Le maintien du mot d’ordre est la résultante de l’inaction de la Direction Générale qui n’a pas encore payé les salaires jusqu’ici. " Depuis le début de notre mouvement, nous avons exprimé de manière claire et précise nos attentes en matière de régularisation des salaires que le personnel peine à recevoir depuis 5 mois. Nous avons répondu présents à toutes les rencontres pour trouver une issue heureuse à cette crise. Mais force est de constater que la direction générale ne tient pas, encore une fois, ses engagements. Déplorable !!!", assène le Secrétaire général du Synpics-Emedia. Les travailleurs ont dénoncé une violation flagrante de leurs droits et sont mobilisés pour la satisfaction de leurs revendications. « Le droit ne se quémande pas, il s’arrache ! Respectez-les, payez les salaires !!! » lancent les travailleurs.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76877-emedias-les-tr...

