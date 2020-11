Émigration Clandestine : Mamadou L. Diallo « noie » le beauf du président Macky Dans sa "questekki" rendue publique hier, Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki et député à l’Assemblée nationale note que «le spectacle de nos braves jeunes, dont des filles, engloutis dans l’océan est insupportable. Tous les patriotes sont choqués et se tiennent aux côtés des familles éplorées», reconnaît-il.

Une occasion pour noyer Mansour Faye. «Pour le beauf du Président, maire de Saint-Louis, ville accablée par le chômage et qui vit sous la perfusion des pêcheurs de Guet-Ndar, il faut punir les piroguiers. Cela est inadmissible venant de sa part, après avoir saccagé l’hydraulique, l’assainissement, les bourses familiales, l’aide alimentaire de la Covid-19 et demain les infrastructures».



Poursuivant, il déclare que l’«on peut faire un constat. À chaque fois qu’il y a eu des revendications des pêcheurs sénégalais sur l’accès à la ressource, les embarcations "barsakh" reprennent».



À l’en croire, «d’après ce que disent les pêcheurs, en période d’accès à la ressource, des gains journaliers de 100.000 Cfa sont possibles. Dans ces conditions, quel est le sens d’une traversée hypothétique de 400.000 par personne ? Le calcul économique est vite fait, d’autant plus que nous sommes aux environs de la certitude d’un échec».



Non sans dire que «du côté des passagers, de quelles informations disposent nos jeunes pour payer 400.000 francs et risquer leur vie ainsi ? L’Espagne est ravagée par le chômage et la Covid-19. Et 400.000 c’est presque le revenu annuel moyen par habitant du Sénégal. Selon Macky Sall, c’est relativement beaucoup d’argent».



M. Diallo fait également savoir que «400.000 francs nous rappellent notre argent confisqué par la bande à Franck Timis dans l’affaire des blocs de gaz naturel de St-Louis. Le Sénégal dispose de ressources naturelles à même de créer les conditions pour que les jeunes aient un avenir.

