Emigration : Galère de nos compatriotes aux Philippines

Nos compatriotes aux Philippines sont confrontés à des problèmes de renouvellement de leurs passeports. Cette situation est persistante depuis deux ans, d’après le Secrétariat exécutif national du Frapp, alors que nos diplomates sont engraissés ainsi que leurs épouses. Les activistes se demandent par quel mécanisme fonctionne la pyramide des priorités du ministère des Affaires Étrangères. D’après un communiqué reçu à «L’As», les Sénégalais vivant aux Philippines dépendent de l'ambassade du Sénégal en Malaisie, qui ne possède pas de machine pour renouveler les passeports.



Ainsi, ils comptaient sur une tournée de la mission diplomatique du Sénégal en Asie, qui devait passer entre autres en Malaisie, pour débloquer la situation. Seulement, cette mission, arrivée le 28 mai à l'aéroport international Ninoy Aquino aux Philippines, n’avait pas de tests négatifs du covid-19. Les autorités de l’aéroport ont donc imposé la présentation de tests négatifs au covid-19 et évoqué une quarantaine de 5 jours. La mission est rentrée au Sénégal, arguant que ses membres perdraient leurs billets d’avion s’ils passaient cinq jours sur le territoire. Nos compatriotes sur place leur ont même proposé de payer leurs billets, tellement la mission était attendue.



Frapp rappelle qu’un immigré sans passeport perd son identité. Et le passeport est nécessaire pour travailler dans la légalité et pour étudier, car la majorité est composée d’étudiants. Pour mettre fin à cette situation, Frapp exige la mise sur pied rapidement, d’un agenda des missions de renouvellement de passeports dans les zones oubliées, comme aux Philippines.













L'As