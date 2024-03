Émigration : La Chine en perte de sa jeunesse par la tactique de "Runxue" ou "l'art de la fuite" Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2024 à 22:21 | | 0 commentaire(s)|

Découragés par l'atmosphère sociétale de la Chine, subissant toujours un confinement permanent en raison de la Covid-19, des jeunes gens se sont décidés d'user d'une solution radicale leur garantissant une émigration et une fuite discrète pour un autre sol, le Runxue. L'énormité de la présence de la citoyenneté chinoise dans la diaspora connaît une augmentation virulente. En effet, selon le journal hebdomadaire The Economist, les tendances des recherches en ligne en Chine démontrent que l’élite chinoise jeune et instruite envisage de quitter leur pays pour un endroit nettement favorable. Selon d'ailleurs le politologue et ancien professeur associé à l’Université de sciences politiques et de droit de Shanghai, Chen Daoyin, "la classe moyenne s’attendait à une vie décente." « Avant, elle échangeait la liberté contre la sécurité, mais maintenant elle n’a plus ni liberté ni sécurité », explique-t-il. Runxue, "l'art de la fuite", est en fait un terme d’argot populaire apparu sur Internet durant la pandémie, faisant ainsi référence au désir et à l’envie de quitter la Chine et d’émigrer à l’étranger. Le jour même où le gouvernement a réitéré sa politique « zéro Covid dynamique », le nombre de recherches pour « immigration » a augmenté de 440 % sur WeChat, présentant le Canada comme étant la destination la plus populaire. D'après un rapport du média en ligne The Diplomat Asia, pour entreprendre un tel voyage, les migrants chinois dépenseraient entre 5 000 et 7 000 dollars pour des périples autoguidés, tandis que d'autres paient des frais de passeurs allant jusqu'à 35 000 dollars, soit trois fois ce que paient habituellement les migrants d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. La capacité de payer des frais aussi élevés suggère que si certains migrants sont issus de la classe ouvrière, beaucoup sont issus de la classe moyenne. Le Runxue met réellement à mal l'ambition de "rajeunissement de la nation" partagé par le président Xi Jinping l'année passée. Cette initiative ayant pour mission d'unir davantage la jeunesse chinoise afin de "cultiver, importer et utiliser leur talent dans une Chine de nouvelle ère..."

