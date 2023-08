Emigration clandestine: 220 candidats, partis du Sénégal, ont débarqué sur les côtes espagnoles ce week-end (Ong)

Malgré le travail remarquable des forces de défense et de sécurité au niveau des côtières sénégalaises, la vague de l’émigration clandestine vers l’Europe par l’océan continue de déferler. Et pour cause ? Plus de 200 candidats de cette aventure risquée, venus du Sénégal, ont débarqué samedi dernier en Espagne. Ils sont répartis entre deux pirogues, d’après […]

Ils sont répartis entre deux pirogues, d’après l’ONG Caminando Frontera. L’une des pirogues qui a amerri le samedi soir transportait à son bord 100 personnes. La deuxième avait embarqué 120 personnes. C’est donc au total 220 candidats à la migration qui ont encore débarqué en Espagne en moins de 24 heures, a notamment précisé la présidente de ladite organisation, Helena Maleno Garzón, qui donne l’information sur ses plateformes numériques.





Source : https://lesoleil.sn/emigration-clandestine-220-can...