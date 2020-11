Emigration clandestine : 150 Sénégalais expulsés d’Espagne et du Maroc par vol spécial Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|

Rapatriés d’Espagne et du Maroc cent cinquante (150) Sénégalais sont arrivés au Sénégal ce mercrpar vol spécial. Ces candidats à l’émigration clandestine sont expulsés du Maroc et d’Espagne. Ils avaient pris les pirogues les 6 et 7 octobre dernier A l’aéroport international, ils se sont désolés de leur rapatriement. Ces desespérés demandent l’assistance des autorités […] Rapatriés d’Espagne et du Maroc cent cinquante (150) Sénégalais sont arrivés au Sénégal ce mercrpar vol spécial. Ces candidats à l’émigration clandestine sont expulsés du Maroc et d’Espagne. Ils avaient pris les pirogues les 6 et 7 octobre dernier A l’aéroport international, ils se sont désolés de leur rapatriement. Ces desespérés demandent l’assistance des autorités sénégalaises. “Si on a pris la décision de prendre les pirogues et de quitter le Sénégal, c’est parce qu’on n’a pas trouvé quelque chose de concret ici. Là, on retourne, on n’a pas le choix. Mais tout ce qu’on demande, c’est le soutien de l Etat comme l’ont fait les Marocains. On s’y sentait bien, on était dans de très bonnes conditions“, a déclaré sur Rfm, l’un d’entre eux.

Les rapatriés sont originaires de Mbour, Touba, Kolda, entre autres.



Source : Source : https://letemoin.sn/emigration-clandestine-150-sen...

Accueil Envoyer à un ami Partager