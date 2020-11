Emigration clandestine: 5 personnes disparaissent à Fatick après l'incendie de leur pirogue Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

Hier encore, au large de l’île de Bossinka dans la commune de Toubacouta, 5 personnes en partance pour l’Europe ont disparu à la suite du chavirement suivi de l’incendie de leur pirogue qui était partie de la Gambie et qui avait à son bord 6 passagers. Alertés à 10h 27mn, les sapeurs-pompiers de Touba -Ccouta n’ont pas perdu beaucoup de temps pour se déployer sur les lieux du drame où ils ont pu porter assistance à un rescapé âgé de 21 ans et de nationalité gambienne.



Interrogé, ce dernier a affirmé que lui et ses compagnons d’infortune étaient effectivement en partance pour l’Europe. Il a été par la suite mis à la disposition de la Brigade de gendarmerie de Sokone, certainement pour les besoins de l’enquête.



Par la suite, les soldats du feu ont tout fait pour retrouver les cinq corps disparus, mais à 13h 40mn, la marée basse les a contraints à arrêter les opérations de recherche qu’ils vont reprendre ce matin.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32422-emigration-...

