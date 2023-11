Emigration clandestine: Macky Sall veut neutraliser les départs de migrants

L’ampleur prise par les départs des migrants à partir du territoire national est devenue une préoccupation majeure à tous les niveaux du pays. C’est pourquoi, lors de la reprise du Conseil des ministres ce mercredi, le président de la République a souhaité que le Gouvernement arrive à neutraliser ces départs de migrants.



Selon le communiqué du conseil des ministres, parcouru par LeTémoin, le Chef de l’Etat a évoqué la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre l’émigration clandestine en demandant au Premier ministre, en relation avec les ministres directement concernés(Intérieur, Forces armées, Justice, Affaires étrangères et Sénégalais de l’Extérieur, Jeunesse, Emploi et Entreprenariat, Pêche et Economie maritime…) et l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la problématique, de faire prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence, afin de neutraliser les départs d’émigrants à partir du territoire national.