Emigration clandestine: Un père de famille arrêté pour avoir fait embarquer son fils de 14 ans dans une pirogue

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Lamine Faye, qui avait fait embarquer son fils âgé de 14 ans Doudou Faye, dans une pirogue en direction de l’Europe, a été arrêté, hier, et placé en garde-à-vue à la Brigade de recherches de Mbour. Selon "Libération" dans sa livraison de ce mercredi, il est poursuivi pour homicide involontaire et complicité d’émigration clandestine.



Le journal de rappeler que les faits remontent au 16 octobre dernier. Après avoir trompé la vigilance de son épouse, ajoute la même source, le père a remis son fils aîné à des passeurs qui devaient rallier l’Espagne à partir de Mbour. Mais malheureusement, Doudou Faye est tombé malade pendant la traversée, avant de rendre l’âme. Il a été jeté dans l’océan.





