Émigration clandestine : Une autre pirogue renversée

Lundi 26 Octobre 2020

Le Direction des relations publiques des armées a annoncé lundi que dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, le patrouilleur Sangomar de la Marine nationale et la Guardia civile espagnole ont intercepté une pirogue de migrants clandestins dans la nuit de dimanche à lundi, au large de Dakar.



Dans la manœuvre pour échapper a son arraisonnent, la pirogue s'est renversée après une collision avec le patrouilleur Sangomar, informe le communiqué. Les deux patrouilleurs ont pu sauver 39 personnes et une enquête est en cours pour déterminer l'identité de la pirogue et le nombre de personnes ayant embarqué à bord au départ.

