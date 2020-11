Émigration clandestine: encore 129 personnes arrêtées dont trois femmes et des mineurs Cent vingt-neuf migrants ont de nouveau été interpellés à 67 Km au large de Dakar, ce dimanche, 1 novembre 2020. Selon le communiqué du Bureau des relations publiques des Armées, « l’embarcation sans nom transportait 129 migrants dont 3 femmes et quelques mineurs. »

Le document précise que « la quasi totalité des passagers ne portait pas de gilet de sauvetage. Malgré le refus du convoyeur d’obtempérer, la pirogue a été escortée par la patrouilleur de la Marineet contrainte à rallier la base navale amiral Faye GASSAMA de Dakar où elle est arrivée à 17h25 le même jour. »





La pirogue ainsi que tous les passagers ont été mis à la disposition de la police nationale pour les besoins de l’enquête.



La série de drames de l’émigration irrégulière avec son lot de morts a repris ces derniers mois. Entre le 7 et le 25 octobre, cinq pirogues ont été interceptées par la Marine nationale appuyée par la Gardia espagnole et des piroguiers sénégalais. 388 personnes ont été secourues. Plusieurs tentatives finissent en drame. C’est le cas le 21 octobre dernier d’une explosion du moteur d’une pirogue et des fûts de carburant à son bord, au large de Dakar.

