Emigration irrégulière: 15 migrants sénégalais portés disparus

Quinze Sénégalais sont portés disparus en mer. Il s’agit d’un nouveau drame de l’émigration irrégulière. Selon la Rfm, qui donne l’information, 17 Sénégalais étaient à bord d’une embarcation qui devait leur faire traverser le Mexique.

Celle-ci a finalement chaviré. Le bilan provisoire fait état d’un rescapé. Un corps sans vie a été aussi repêché. Les 15 autres passagers sont portés disparus.



Lundi 14 août dernier , 63 migrants ont trouvé la mort dans le naufrage d’une pirogue, au large du Cap-Vert. L’embarcation avait quitté la côte sénégalaise le 10 juillet avec à son bord une centaine de passagers, des pêcheurs locaux pour la plupart. Une tragédie récurrente causée non seulement par les conditions socio-économiques au Sénégal, mais aussi par le réchauffement climatique, rappelle Rewmi.



La pirogue avait quitté Fass Boye, au nord de Dakar, le 10 juillet avec une centaine de personnes à son bord. Ils étaient tous Sénégalais à l’exception d’un Bissau-Guinéen. L’embarcation était portée disparue et a finalement été retrouvée lundi au large de l’archipel du Cap-Vert. Le Cap-Vert se trouve sur la route vers les Canaries, la destination la plus fréquente des candidats à l’émigration.