Emigration irrégulière : Les nouveaux chiffres Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2023 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

Les services du ministère espagnol des Transports urbains et maritimes, annoncent que 368 migrants ont débarqué ce dimanche à El Hierro. Parmi eux, une femme enceinte et plusieurs enfants. "PressAfrik" nous informe aussi que deux pirogues parties du Sénégal, avec respectivement 205 et 111 personnes à leurs bords, ont débarqué ce dimanche à El Hierro. Ce […] Les services du ministère espagnol des Transports urbains et maritimes annoncent que 368 migrants ont débarqué ce dimanche à El Hierro. Parmi eux, une femme enceinte et plusieurs enfants. PressAfrik nous informe aussi que deux pirogues parties du Sénégal, avec respectivement 205 et 111 personnes à leurs bords ont débarqué ce dimanche à El Hierro. Ce qui fait un total de 372 migrants venus du Sénégal aujourd’hui et 2636 depuis mercredi.



Source : Source : https://lesoleil.sn/emigration-irreguliere-les-nou...

Accueil Envoyer à un ami Partager