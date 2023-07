Emigration irrégulière : Seules 5 pirogues venues du Sénégal sont arrivées en Espagne, en 2021(Ministre)

« Pour toute l’année 2021, au total 5 pirogues ayant quitté les côtes sénégalaises, sont arrivées aux Îles Canaries, soit une baisse de 25 pour cent par rapport à l’année précédente (2020,) grâce d’une part aux multiples interceptions réalisées et aux tentatives avortées par l’action anticipative des Fds et d’autre part, aux résultats des politiques publiques en matière d’emplois et de financements des jeunes », a dit le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Diome, rapporte "Sud Quotidien".



Se félicitant de ce résultat, il explique que « cette tendance baissière des résultats s’est maintenue en 2022, année durant laquelle plusieurs postes frontaliers ont été mis en place, avec des équipements dédiés, des postes d’interception effectuées ». En dépit des nombreux départs notés ces derniers temps, Antoine Diome trouve que les Forces de défense et de sécurité, « se sont appliqués à réduire le phénomène de la migration irrégulière, en dépit de sa complexité ».



Parmi les avancées, Antoine Diome retient « la création de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlf), logée à la direction de la police de l’air et des frontières (Dpaf) ». Pour l’année 2021, « cette structure a interpellé 672 personnes et déféré devant le juge d’instruction, 187 personnes pour diverses infractions tels que le trafic de migrants, la traite des personnes, l’usurpation d’identité et les délits de faux et d’usage de faux », a dit le ministre Antoine Diome.