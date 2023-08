Émigration irrégulière à Linguère: 11 jeunes de la localité périssent dans la mer

Le phénomène de l’émigration irrégulière continue de secouer le pays plus particulièrement le département de Linguère. En effet, en un mois, 11 jeunes du Djoloff ont péri dans l’Atlantique.



En clair, après la disparition tragique de cinq jeunes originaires des localités de Mbaye Awa, Gang, Linguère et Dahra, dans le chavirement de leur pirogue de fortune en partance pour l’Espagne, six autres migrants ont connu le même sort.



Selon une source de Rewmi, trois jeunes du village de Ndiossy et trois autres de Niandoul (des localités de la commune de Thiamene Pass) ont perdu la vie sur le chemin de l’émigration.