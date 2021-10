Emily Pello signe son grand retour avec l'album Time Space Love

Sensuelle et tendre, authentique et rayonnante, Emily Pello révèle avec émotion l'intimité de ses nouvelles chansons. L'inspiration et la personnalité généreuse de cette artiste donne à sa plume une délicieuse finesse. L'écriture est aboutie, pénétrante...

Emily Pello annonce la sortie de l’album Time Space Love le 07 janvier 2002. 1er extrait, voici You will find me, une irrésistible ballade pop/rock qui nous évoque Agnès Obel, Mélody Gardot ou Norah Jones. Une belle découverte musicale.Source : https://www.podcastjournal.net/Emily-Pello-signe-s...