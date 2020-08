Emission 12 minutes Chrono : « Le Magal une solution contre la Covid19.... », les arguments du Pr Khadim R. Thiam L’émission « 12 minutes Chrono » de Leral Tv qui recevait le professeur Khadim Rassoul Thiam, un grand intellectuel sénégalais établi aux Iles d’Amérique, a reçu des positions inattendues de ce membre du Collectif « Génération Gueum YALLAH khamsa Réw ». Sur la pandémie, sa gestion au Sénégal, le Magal de Touba qui draine des millions de pèlerins…ses réponses pourrait surprendre plus d’un, mais écoutons ses arguments…

Dans cet entretien en Wolof, interrogé sur l’actualité marquante Sénégal, de l’Afrique et du monde, la gestion de la pandémie Covid 19, Le Pr Khadim Rassoul Thiam dés l’entame désarçonne…Extraits...



« A l’Origine, la COVID-19 est un mensonge planétaire, cette pandémie est une question géostratégique. Alors que la politique mondiale ne doit pas dépendre des mensonges, c’est le pourquoi du tâtonnement noté au début, alors que les pandémies ont toujours existé bien avant »



« Il faut des réponses stratégiques qui doivent impliquer les guides religieux, Badiènou Gookh et autres... Eviter les comportements malsains… Statistiquement le Sénégal se porte très bien face à cette pandémie... »



« Le poids économique du Magal, son apport en termes de revenus, son poids sur le PIB…Serigne Mountakha est non seulement un guide religieux, mais un très grand intellectuel...Au contraire le Magal avec ses dispositifs est une solution pour le Sénégal Contre la pandémie… »





