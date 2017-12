Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Emmanuel EBOUÉ, international ivoirien : « Je veux que Dieu me vienne en aide… » Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2017 à 11:38 | | 0 commentaire(s)| Tout peut aller très vite. La preuve avec Emmanuel Eboué, un joueur ivoirien passé par Beveren qui a ensuite disputé la finale de la Ligue des Champions avec Arsenal. Mais à présent, il risque de tout perdre.

Il y a onze ans, Emmanuel Eboué était au sommet de sa forme. L’ancien joueur de Beveren disputait la finale de la Ligue des Champions avec Arsenal. Mais de nos jours, il multiplie les pérégrinations afin d’éviter les huissiers, tellement sa descente aux enfers est chaotique.



« Je veux que Dieu me vienne en aide. Lui seul peut m’ôter ces pensées de mon esprit. Je suis dans la maison, mais j’ai peur. Je ne sais pas quand la police viendra », explique au Mirro celui qui a aussi évolué au Galatasaray.



Que lui arrive-t-il concrètement ? Sa fin de carrière a été précipitée par une suspension d’un an à la suite d’un litige financier avec son agent. Puis l’ancien Gunner a divorcé. Et à présent, il est sur le point de tout perdre à la suite d’un divorce, car son ex-femme gérait ses finances et a obtenu la totalité des biens.









Sudinfo.be



