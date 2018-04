Emmanuel Macron : 2h 38 d'entretien résumées en 14 minutes

Rédigé par la redaction le 16 Avril 2018 à 17:05 | Lu 175 fois

Des frappes en Syrie aux inégalités entre les femmes et les hommes, en passant par la réforme de la SNCF, la ZAD et les hôpitaux... Au terme de la première année de son quinquennat, Emmanuel Macron a répondu dimanche 15 avril aux questions de Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel.