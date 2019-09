Emmanuel Macron: Jacques Chirac "portait en lui l’amour de la France et des Français"

Au cours d'une allocution télévisée, Emmanuel Macron a rendu hommage jeudi 26 septembre, à l'ancien président Jacques Chirac, décédé dans la matinée à l'âge de 86 ans. Il "portait en lui l’amour de la France et des Français", a affirmé le locataire de l'Élysée, qui a également salué un "homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait".



"Jacques Chirac était un grand Français, libre" qui était "un "amoureux taiseux de notre culture" et qui "aimait profondément les gens", a souligné le chef de l'État. "Jacques Chirac était un destin français", a-t-il ajouté.



Une journée de deuil national se tiendra lundi et un service solennel lui sera rendu ce jour-là à midi à l'église Saint-Sulpice à Paris, avait annoncé l'Élysée avant cette prise de parole.



Le palais présidentiel ouvre exceptionnellement ses portes ce jeudi soir à partir de 21H00, jusqu'à dimanche inclus, "afin que les Français qui le souhaitent puissent exprimer leurs condoléances", a par ailleurs fait savoir la présidence.







