Emmanuel Macron : «Le colonialisme a été une erreur profonde»

« Trop souvent aujourd’hui, la France est perçue comme ayant un regard d’hégémonie et des oripeaux colonialisme qui a été une erreur profonde, une faute de la république ». Il a d’ailleurs appelé à « bâtir une nouvelle page.



« Moi j’appartiens à une génération qui n’est pas celle de la colonisation. Le continent africain est un continent jeune. Les 3/4 de votre pays n’ont jamais connu la colonisation », a rappelé le président Macron. « Parfois les jeunes reprochent à la France des troubles, des difficultés qu’ils ont pu vivre auxquelles la France ne peut rien. Alors, je sais, on (la France) est parfois la cible toute désignée, c’est plus simple (…) Quand c’est difficile, on dit « c’est la France », a-t-il ajouté.



Ce n’est pas la première fois que le président français tient de tels propos. En 2017, il avait qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité. »



« C’est un crime, c’est un crime contre l’humainité, c’est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes », avait-il déclaré lors d’une interview accordée à une chaîne de télévision algérienne.