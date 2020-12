Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19 Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Décembre 2020 à 13:11 | | 0 commentaire(s)|

Après le diagnostic établi par « des tests RT-PCR réalisés dès l’apparition de premiers symptômes » et confirmant la thèse de la contamination, le chef de l’Etat français « s’isolera pendant sept jours », mais « continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance », ajoute la présidence dans un communiqué. Susceptible d’être « […] Après le diagnostic établi par « des tests RT-PCR réalisés dès l’apparition de premiers symptômes » et confirmant la thèse de la contamination, le chef de l’Etat français « s’isolera pendant sept jours », mais « continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance », ajoute la présidence dans un communiqué. Susceptible d’être « cas contact », le premier ministre, Jean Castex, s’est lui aussi placé à l’isolement, a annoncé le président du Sénat, Gérard Larcher, à l’ouverture d’une séance durant laquelle le chef du gouvernement devait présenter la stratégie vaccinale de la France.



Source : Source : https://letemoin.sn/emmanuel-macron-a-ete-diagnost...

