Emmanuel Macron dit savoir qui sera son prochain Premier ministre

Depuis plusieurs jours, le nom du prochain ou de la prochaine premièr(e) ministre d'Emmanuel Macron fait l'objet de toutes les spéculations. Jean Castex restera en poste jusqu'à vendredi minuit.



C'est vendredi 13 mai que s'achève officiellement le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Qui pour remplacer l'actuel premier ministre Jean Castex ? Le



"Oui, mais ce n'est pas ici que je vais vous le dire, ni maintenant, bien entendu", a-t-il répondu lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz, alors qu'on lui demandait s'il savait quel Premier ministre français assisterait au prochain conseil des ministres franco-allemand.



Ce conseil franco-allemand se tiendra "dans la première quinzaine de juillet", après des sommets du G7 et de l'Otan de juin, a ajouté le président français, qui effectuait à Berlin son premier déplacement international depuis sa récente réélection.



Profil du remplaçant de Jean Castex



Selon le portrait-robot dressé par le chef de l'Etat, le nouveau Premier ministre, qui doit avoir une fibre à la fois "sociale, environnementale et productive". Une femme à Matignon ? Un profil "techno" ou politique ? Une seule certitude, Emmanuel Macron prend son temps pour désigner son prochain Premier ministre, avec plusieurs équations possibles à l'orée de son second quinquennat.







