Emmanuel Macron donne une leçon de politesse à un homme qui n'a pas voulu lui serrer la main

En plein bain de foule au Touquet, Emmanuel Macron est tombé sur quelqu'un qui a refusé de lui serrer la main. Le président de la république a eu une réaction inattendue et a décidé de dire ce qu'il pensait. Le dialogue a été immortalisé par l'émission Quotidien.



"Je ne vous salue pas" a lancé un passant à Emmanuel Macron. Ce à quoi, le président répond calmement, "Vous allez bien?" . "On verra, on verra l'année prochaine", rétorque l'homme.



Le président décide de ne pas en rester là, et toujours avec un calme absolu, il décide de dire ce qu'il pense : "Vous savez, saluer, c'est de la politesse. Je suis gentil avec les gens".

- "Non mais ça c'est bien. Je suis gentil aussi."

- "Pas totalement", répond Emmanuel Macron.



On se souvient tous du "Casse-toi pauv' con" de Nicolas Sarkozy lorsqu'il faisait face à cette même situation au salon de l'agriculture en 2008. Le Président actuel a su faire preuve d'un peu plus de retenue.